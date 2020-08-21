В России вновь растет число заболевших коронавирусом

В России число заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки вновь выросло. За последние 24 часа в стране зарегистрировано 4 870 случаев заболевания COVID-19. Накануне были выявлены 4 785 человек с коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
«За последние сутки в России выявлено 4 870 заразившихся коронавирусом», — сообщает оперштаб.
Больше всех новых случаев в Москве (заразились 690 человек). Далее идут Санкт-Петербург (181 человек) и Московская область (151 человек). В Свердловской области инфекция подвержена у 124 человек — это седьмое место по числу заболевших за сутки. Меньше всего новых случаев COVID-19 в Еврейской автономной области — один человек.
За период пандемии в России коронавирусом заразилось 946 976 человек, 761 330 выздоровели, 16 189 человек умерли от инфекции.
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