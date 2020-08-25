Суд по делу Михаила Ефремова предложили посетить всем желающим Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

На сайте Avito появилось объявление о проходе на заседание суда по делу актера Михаила Ефремова за 500 тысяч рублей. В Пресненском суде Москвы отрицают продажу билетов на этот процесс.

«За 500 тысяч рублей пользователь с ником Изабелла предлагал провести всех желающих на „первый ряд“», — пишет РИА «Новости». К этому объявлению прикреплены фото входа в здание Пресненского суда Москвы.

«Подобные объявления о продаже каких-либо билетов содержат не соответствующую действительности информацию», — говорится в сообщении пресс-службы суда. Там подчеркнули, что по ст. 241 Уголовно-процессуального кодекса РФ разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, предусмотренных данной статьей.

Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был помещен под домашний арест, раскаивался и просил прощения у близких погибшего. В августе прошло судебное заседание, в ходе которого актер заявил, что ничего не помнит и отказался признать вину, передает телеканал 360. Домашний арест актеру продлили до конца января 2021 года, пишет RT.

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