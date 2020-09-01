США пригрозили России санкциями за участие в делах Беларуси

Против России могут быть введены санкции, если Кремль вмешается в ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил представитель администрации США.
«США могут рассмотреть санкции против РФ в случае открытого вмешательства в дела Белоруссии», — приводит его слова издание Reuters. Кроме этого, Вашингтон собирается ввести санкции против семи белорусов, которые, по мнению администрации США, причастны к фальсификациям на президентских выборах в республике.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России сформирован резерв из силовиков для помощи Белоруссии. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что резерв состоит из частей, которые заняты борьбой с экстремизмом.
Массовые протесты в Белоруссии начались после победы Александра Лукашенко на президентских выборах, на которых он набрал более 80% голосов. Полиция задерживает протестующих. В ООН заявили о 450 подтвержденных случаях пыток в Белоруссии, передает «Национальная служба новостей».
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