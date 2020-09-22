Второй за день российский губернатор заболел коронавирусом

Кумпилов рассказал, что чувствует себя неплохо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился коронавирусом вслед за губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Соответствующий пост он разместил в своем Instagram.

«Перешел на дистанционный режим работы. Причина — подтвержденный результат теста на COVID», — написал Кумпилов. Глава региона добавил, что болезнь протекает в легкой форме, поэтому он чувствует себя неплохо.

Кумпилов посоветовал россиянам беречь своих близких от коронавируса и самому защищаться от болезни. Подписчики пожелали главе региона скорейшего выздоровления.

Ранее коронавирусом заболел губернатор Томенко. Информация об этом появилась на сайте администрации Алтайского края. Перед этим вирус подхватили многие главы регионов России.