Синоптики: чем грозит России длинное бабье лето

Продолжительное бабье лето в России можно назвать признаком того, что декабрь будет пасмурным, сырым и бесснежным. Об этом рассказали российские синоптики.
«Климат все чаще отклоняется от привычной нормы, а периоды теплой и солнечной погоды в начале осени заставляют предположить, что ближе к Новому году можно ожидать холод и дожди», — приводит «Ридус» слова специалистов. При этом синоптики подчеркнули, что такие долгосрочные прогнозы делаются исключительно на основе статистики и доверять им полностью нельзя.
Ранее в беседе с URA.RU ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил, что в начале октября на смену бабьему лету придет похолодание, а по ночам возможны заморозки. Но до конца сентября практически по всей России сохранится тепло.
Также синоптики утверждают, что за последние 50 лет средняя температура воздуха выросла примерно на два градуса. Связывают это с глобальным потеплением.
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