09 октября 2020

В Госдуме назвали дату выхода России на плато по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие торгового центра
Депутат надеется, что на этот раз обойдется без режима самоизоляции и возвращения пропусков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия выйдет на плато по COVID-19 в следующем месяце. Такой прогноз сделал замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин.

По его словам, рост заболеваемости будет продолжаться. «Скачки с тенденцией к увеличению могут быть и дальше, после чего мы выйдем на плато. По моим прогнозам, это произойдет ближе к ноябрю, а потом начнется спад. Но спад, скорее всего, не будет резким», — передает слова Говорина «Парламентская газета». Следующий всплеск, как отметил врач, начнется в конце зимы.

Депутат связал резкий рост заболеваемости с началом учебного года. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение, нужно лишь придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, уточнил врач. Он надеется, что на этот раз обойдется без режима самоизоляции и возвращения пропусков.

Ранее вирусолог Александр Лукашев и инфекционист Евгений Тимаков заявили, что рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится как минимум три недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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