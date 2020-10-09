В Госдуме назвали дату выхода России на плато по коронавирусу

Россия выйдет на плато по COVID-19 в следующем месяце. Такой прогноз сделал замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин.
По его словам, рост заболеваемости будет продолжаться. «Скачки с тенденцией к увеличению могут быть и дальше, после чего мы выйдем на плато. По моим прогнозам, это произойдет ближе к ноябрю, а потом начнется спад. Но спад, скорее всего, не будет резким», — передает слова Говорина «Парламентская газета». Следующий всплеск, как отметил врач, начнется в конце зимы.
Депутат связал резкий рост заболеваемости с началом учебного года. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение, нужно лишь придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, уточнил врач. Он надеется, что на этот раз обойдется без режима самоизоляции и возвращения пропусков.
Ранее вирусолог Александр Лукашев и инфекционист Евгений Тимаков заявили, что рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится как минимум три недели.
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