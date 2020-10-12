12 октября 2020

Появились кадры из квартиры стрелка, убившего четырех человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, стрельба, ружье, огнестрельное оружие, ружье в руках, стрельба по мишени
СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийств Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следователи провели обыск в квартире нижегородского стрелка, убившего свою бабушку и еще троих человек. Соответствующее видео опубликовал Следственный комитет России.

На видео попали кадры с места преступления. На полу в коридоре осталась лужа крови. Следы ранений убитой остались и на кровати, где она лежала. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийств.

Стрелок совершил преступление 12 октября в городе Бор Нижегородской области. Восемнадцатилетний юноша ранил свою бабушку из ружья, после чего она скончалась в машине скорой помощи. Выйдя из квартиры, стрелок убил еще троих человек на автобусной остановке. Подозреваемый скрылся в лесу, передает телеканал 360. Полиция со служебными собаками разыскивает юношу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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