Следователи провели обыск в квартире нижегородского стрелка, убившего свою бабушку и еще троих человек. Соответствующее видео опубликовал Следственный комитет России.
На видео попали кадры с места преступления. На полу в коридоре осталась лужа крови. Следы ранений убитой остались и на кровати, где она лежала. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийств.
Стрелок совершил преступление 12 октября в городе Бор Нижегородской области. Восемнадцатилетний юноша ранил свою бабушку из ружья, после чего она скончалась в машине скорой помощи. Выйдя из квартиры, стрелок убил еще троих человек на автобусной остановке. Подозреваемый скрылся в лесу, передает телеканал 360. Полиция со служебными собаками разыскивает юношу.
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