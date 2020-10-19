Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Если Армения и Азербайджан не прекратят войну в Нагорном Карабахе, конфликт станет напоминать гражданскую войну в Таджикистане. При этом у такого конфликта нет насильственного решения. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, историк Борис Юлин.

«Если стороны не смогут договориться, то происходящее может перерасти в нечто большее. Например, похожее на войну в Таджикистане в 1990-е годы. Там шла гражданская война с похожими условиями», — рассказал URA.RU Юлин.

Такие конфликты, как в Нагорном Карабахе, не имеют силовых путей развития, отметил Юлин. «Они либо затягиваются на десятилетия, либо начинается геноцид — население либо уничтожают, либо выгоняют. Сейчас мы видим, что военное преимущество на стороне Азербайджана, однако большинство населения Нагорного Карабаха — армяне. Даже если Азербайджан одержит верх, что делать дальше с людьми, живущими там? Поэтому единственный вариант — перестать делить землю и начать договариваться о совместной жизни на ней. Иначе это перерастет в еще более серьезную войну», — добавил историк.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что Ереван признает независимость Нагорного Карабаха, если станет понятно, что Азербайджан не намерен идти на диалог, передает RT. В противном случае, по мнению Саркисяна, конфликт перерастет в более масштабную войну.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в начале сентября. С тех пор стороны ведут активные боевые действия. В октябре главы МИД двух стран заключили в Москве перемирие, однако оно сразу же стало нарушаться. Позднее стороны заключили еще одно перемирие, однако вновь стали обвинять друг друга в обстрелах.

Война в Таджикистане (1992-1997) — межэтнический конфликт внутри Таджикистана. Велся между сторонниками центральной власти и группировками, представляющими Объединенную таджикскую оппозицию. В июне 1997 года в Москве было подписано соглашение сторон о перемирии.