Кремль раскрыл, о чем бизнес спросил Путина на закрытой встрече

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Президент в закрытом режиме поговорил с предпринимателями Фото: Kremlin.ru

На закрытой встрече бюро правления РСПП с президентом России Владимиром Путиным предприниматели поговорили с главой государства на несколько волнующих их тем, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. Один из поднятых вопросов касался экологии, при этом разлив топлива в Норильске и многомиллиардный штраф «Норникелю» не обсуждались.

«Говорили про Парижскую конвенцию [по охране промышленной собственности], про неизменность правил для бизнеса, про отношения бизнеса и силовых ведомств. Вот круг вопросов, который затрагивался в закрытой части», — рассказал Дмитрий Песков.

Встреча Путина с представителями РСПП, среди которых крупнейшие бизнесмены страны, прошла 22 октября. Как сообщили URA.RU в пресс-службе союза, она длилась около двух часов. Во время выступления, в частности, президент сообщил предпринимателям об отсутствии планов по введению тотального карантина из-за коронавируса.

29 мая на территории ТЭЦ-3 (входит в структуру «Норникеля») в Норильске произошла утечка из резервуара, в котором было около 21 тысячи тонн дизельного топлива. В результате были загрязнены реки Далдыкан и Амбарная. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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