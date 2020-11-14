Синоптик назвал срок появления снега в России

Следующая неделя в Центральной России будет достаточно холодной и бесснежной. Такой прогноз сделал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, над регионом стоит антициклон. Это не дает образовываться облачности и, соответственно, осадков не будет, объяснил метереолог. «Воздух сухой, движения нисходящие, облаков нет, фронтальных разделов не прогнозируется. Что тут сделаешь? Поэтому не видно снежного покрова», — цитирует его РИА «Новости». При этом Вильфанд уточнил, что ночью температура воздуха будет опускаться до минус десяти градусов, а днем держаться около нуля. Он напомнил, что в среднем в Центральной России снег ложится в конце ноября-начале декабря.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москву придет морозная погода. Столбик термометра в столице будет колебаться от минус 7 до плюс 1 градуса. В Московской области также ожидаются заморозки. Температура воздуха наследующей неделе там составит от минус 3 до плюс 2 градусов.
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