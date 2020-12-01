В Госдуме придумали, как снизить расходы на похороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуме предложили провести в РФ похоронную реформу. Автор законопроекта, депутат Антон Жарков, хочет запретить госорганам передавать похоронным бюро данные о смерти людей, а также хотят обязать ритуальный бизнес заключать соглашения на работу с органами местного самоуправления. Кроме того, он предлагает ввести реестр недобросовестных компаний. Все это, по мнению политика, создаст на рынке таких услуг конкуренцию и позволит снизить цены.

В соцсетях россияне восприняли инициативу с юмором. Пользователи шутят, что смерть еще никогда не была такой выгодной, а в похоронных компаниях появятся акции, как в продуктовых магазинах.

Некоторые пользователи не хотят упустить выгоду Фото: соцсети

Россияне предлагают депутатам свои дополнения к законопроекту Фото: соцсети

Пользователи шутят и о росте цен Фото: соцсети

Пользователи радуются каждому шагу навстречу со стороны государства Фото: соцсети

Сфера ритуальных услуг осталось последней, где пока нельзя услышать о «Черной пятнице» Фото: соцсети

Креативные россияне дают советы владельцам похоронного бизнеса Фото: соцсети

Пользователи в шутку также призывают снизить нагрузку на государство Фото: соцсети