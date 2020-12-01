В соцсетях высмеяли законопроект о госконтроле за похоронами. «Умирайте быстрее, помогите ПФР»

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В Госдуме придумали, как снизить расходы на похороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуме предложили провести в РФ похоронную реформу. Автор законопроекта, депутат Антон Жарков, хочет запретить госорганам передавать похоронным бюро данные о смерти людей, а также хотят обязать ритуальный бизнес заключать соглашения на работу с органами местного самоуправления. Кроме того, он предлагает ввести реестр недобросовестных компаний. Все это, по мнению политика, создаст на рынке таких услуг конкуренцию и позволит снизить цены.

В соцсетях россияне восприняли инициативу с юмором. Пользователи шутят, что смерть еще никогда не была такой выгодной, а в похоронных компаниях появятся акции, как в продуктовых магазинах.

Некоторые пользователи не хотят упустить выгоду
Фото: соцсети
Россияне предлагают депутатам свои дополнения к законопроекту
Фото: соцсети
Пользователи шутят и о росте цен
Фото: соцсети
Пользователи радуются каждому шагу навстречу со стороны государства
Фото: соцсети
Сфера ритуальных услуг осталось последней, где пока нельзя услышать о «Черной пятнице»
Фото: соцсети
Креативные россияне дают советы владельцам похоронного бизнеса
Фото: соцсети
Пользователи в шутку также призывают снизить нагрузку на государство
Фото: соцсети

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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