В Госдуме предложили провести в РФ похоронную реформу. Автор законопроекта, депутат Антон Жарков, хочет запретить госорганам передавать похоронным бюро данные о смерти людей, а также хотят обязать ритуальный бизнес заключать соглашения на работу с органами местного самоуправления. Кроме того, он предлагает ввести реестр недобросовестных компаний. Все это, по мнению политика, создаст на рынке таких услуг конкуренцию и позволит снизить цены.
В соцсетях россияне восприняли инициативу с юмором. Пользователи шутят, что смерть еще никогда не была такой выгодной, а в похоронных компаниях появятся акции, как в продуктовых магазинах.
Некоторые пользователи не хотят упустить выгоду
Фото: соцсети
Россияне предлагают депутатам свои дополнения к законопроекту
Фото: соцсети
Пользователи шутят и о росте цен
Фото: соцсети
Пользователи радуются каждому шагу навстречу со стороны государства
Фото: соцсети
Сфера ритуальных услуг осталось последней, где пока нельзя услышать о «Черной пятнице»
Фото: соцсети
Креативные россияне дают советы владельцам похоронного бизнеса
Фото: соцсети
Пользователи в шутку также призывают снизить нагрузку на государство