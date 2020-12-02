Совфед одобрил закон о Госсовете и главенстве Конституции

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Совет Федерации. Москва, совет федерации
Парламентарии выступила за главенство Конституции над международными законами Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Совет Федерации России одобрил пакет законов о верховенстве Конституции РФ над международным правом, а также определил роль Госсовета. Парламентарии одобрили поправки на пленарном заседании в среду.

Как заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Россия выполняет ратифицированные международные договоры и выступает за соблюдение норм международного права. «В случаях, когда толкованием нормам международного права придается новое значение, отличное от принятого на момент ратификации международного договора, и такое толкование приводит к их противоречию Конституции РФ, имплементация в российскую правовую систему таких решений осуществляется в соответствии с российским законодательством», — объяснил Клишас.

Кроме этого, Совфед одобрил наказание до 10 лет лишения свободы за отчуждение части территорий России. Также, за публичные призывы к таким действиям будет введена административная ответственность.

Наконец, парламентарии одобрили закон, определяющий роль Государственного совета РФ. Новый орган, сформированный президентом, будет готовить предложения по региональному и муниципальному развитию, укреплению местного самоуправление, оказывать помощь в случаях разногласий федеральных и региональных властей и заниматься кадровой политикой. Руководить Госсоветом будет президент, передает «Федеральное агентство новостей».

Новые законы были разработаны на основе поправок в Конституцию РФ. Летом 2020 года за них проголосовало 77,92% россиян, пишет Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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