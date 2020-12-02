В школе № 38 Калининграда дистанционное обучение ведется на платформе Skysmart, но бесплатный доступ к домашним работам возможен только с 8-00 до 16-00. Далее система предлагает оформить платную подписку.
Как пишет портал «Подъем» со ссылкой на мать одного из учеников 9-го класса, уроки у детей идут с 9-00 до 14-15, то есть времени на домашнюю работу остается не так много: час с утра и меньше двух часов днем.
Однако с утра детей нужно успеть собрать в школу, а днем многие школьники заняты дополнительными занятиями в кружках, секциях и т. д. Подобные ограничения были замечены и на другой образовательной платформе, uchi.ru, уточняет издание. Родители первоклассника жаловались на то, что доступ бесплатный только до полудня, при том, что уроки в школе заканчиваются в 11-35.
Психолог, идеолог проекта бесплатной психологической помощи #МыРядом2020 Надежда Сафьян рассказала, что многим российским учителям сложно переходить на дистанционное обучение, передает RT. Однако это снижает риск заражения коронавирусом, добавила она.
Подписывайтесь на URA.RU в