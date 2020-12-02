Родители российских школьников заявили о дополнительных тратах. Винят дистанционное обучение

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У детей, учащихся в школе, мало времени на выполнение домашнего задания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школе № 38 Калининграда дистанционное обучение ведется на платформе Skysmart, но бесплатный доступ к домашним работам возможен только с 8-00 до 16-00. Далее система предлагает оформить платную подписку.

Как пишет портал «Подъем» со ссылкой на мать одного из учеников 9-го класса, уроки у детей идут с 9-00 до 14-15, то есть времени на домашнюю работу остается не так много: час с утра и меньше двух часов днем.

Однако с утра детей нужно успеть собрать в школу, а днем многие школьники заняты дополнительными занятиями в кружках, секциях и т. д. Подобные ограничения были замечены и на другой образовательной платформе, uchi.ru, уточняет издание. Родители первоклассника жаловались на то, что доступ бесплатный только до полудня, при том, что уроки в школе заканчиваются в 11-35.

Психолог, идеолог проекта бесплатной психологической помощи #МыРядом2020 Надежда Сафьян рассказала, что многим российским учителям сложно переходить на дистанционное обучение, передает RT. Однако это снижает риск заражения коронавирусом, добавила она.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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