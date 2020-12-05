Эксперт объяснил, кто звонит россиянам с анонимных номеров

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Анонимные звонки зачастую совершают частные компании, уверен Александр Тимофеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Анонимные звонки россиянам зачастую поступают от частных компаний, которые не хотят обратной связи от адресатов. Об этом журналистам рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

«Чаще всего со скрытых номеров абонентам поступают „холодные звонки“ от частных компаний. Подобной функцией нередко пользуются коллекторские агентства, микрофинансовые организации и даже организации ЖКХ. Им удобны такие звонки, потому что клиент не может перезвонить», — пишет агентство «Прайм» со ссылкой на Тимофеева.

Эксперт советует россиянам сбрасывать или не отвечать на анонимные звонки. В качестве альтернативы он предложил установить на смартфон приложение, которое определяет скрытые номера. Однако при установке такой программы потребуется дать разрешение на доступ к контактам из телефонной книги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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