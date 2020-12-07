07 декабря 2020

Миллионам пенсионеров разрешат не платить долги. Условия

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Для получения рассрочки по кредиту пенсионер должен соблюсти ряд условий Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Российским пенсионерам, не имеющим никаких других доходов кроме пенсии, продлят рассрочку по кредиту. Рассмотрение депутатами соответствующего проекта во втором чтении в ближайшее время состоится в Госдуме.

«Продлевается рассрочка по платежам в отношении тех долгов, по которым постановления о принудительном взыскании были вынесены до 1 мая 2021 года», — сообщает «Парламентская газета». Законопроект коснется почти двух миллионов россиян.

Для получения рассрочки сроком на два года должны быть соблюдены некоторые условия. Пенсия должна быть единственным источником дохода, а ее размер не должен превышать двух МРОТ.

Кроме продления рассрочки по кредитам пенсионерам, рассмотрят в Госдуме и аналогичные меры для малого и среднего бизнеса. Для них, помимо кредитов, предусматривается рассрочка для взыскания задолженностей по налогам и страховым взносам.

Законопроект о продлении рассрочки по выплатам кредитных задолженностей для пенсионеров ранее был принят Госдумой в первом чтении, сообщает РИА «ФАН». Предполагается, что рассрочка будет доступна пенсионерам, чей дол не превышает суммы в миллион рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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