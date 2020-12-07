Российским пенсионерам, не имеющим никаких других доходов кроме пенсии, продлят рассрочку по кредиту. Рассмотрение депутатами соответствующего проекта во втором чтении в ближайшее время состоится в Госдуме.
«Продлевается рассрочка по платежам в отношении тех долгов, по которым постановления о принудительном взыскании были вынесены до 1 мая 2021 года», — сообщает «Парламентская газета». Законопроект коснется почти двух миллионов россиян.
Для получения рассрочки сроком на два года должны быть соблюдены некоторые условия. Пенсия должна быть единственным источником дохода, а ее размер не должен превышать двух МРОТ.
Кроме продления рассрочки по кредитам пенсионерам, рассмотрят в Госдуме и аналогичные меры для малого и среднего бизнеса. Для них, помимо кредитов, предусматривается рассрочка для взыскания задолженностей по налогам и страховым взносам.
Законопроект о продлении рассрочки по выплатам кредитных задолженностей для пенсионеров ранее был принят Госдумой в первом чтении, сообщает
Подписывайтесь на URA.RU в