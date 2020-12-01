Ученые нашли способ поддержать иммунитет у онкобольных

Метод применили в лаборатории на человеческих клетках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые изобрели микрочастицы, которые помогут бороться с раком за счет естественного иммунитета человека. Такая информация опубликована в журнале The Royal society of chemistry.

Иммунитет человека способен самостоятельно бороться с опухолью, отмечают исследователи. «Иммунотерапия с помощью лекарств с микрочастицами, которые активизируют дополнительные иммунные клетки к опухоли, может помочь справиться с раком. Но не всегда такой терапии достаточно, а если переборщить, организм не справится с нагрузкой», — цитирует статью « Ридус» .

Но иммунотерапия при онкологии станет эффективнее, если разработанные учеными микрочастицы, содержащие лекарство, высвободятся тогда, когда лимфоциты (клетки иммунной системы) встретятся с раковыми клетками. В таком случае агрессивная лекарственная терапия не будет распространяться на здоровые клетки.

Сообщается также, что метод уже применяли к живым мышам и к человеческим клеткам в лаборатории. В обоих случаях опухоли были побеждены.

В конце ноября российский врач Александр Мясников рассказал, что продукты, богатые витамином D, помогают предотвратить развитие онкологических заболеваний. Испытания показали также положительный эффект этого витамина в профилактике туберкулеза.