В Мексике врача госпитализировали после вакцинации Pfizer

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Прививки от гриппа Курган, укол, шприц, прививка от гриппа
У женщины развилось воспаление мозга Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Мексике врач, которой поставили вакцину Pfizer от коронавирусной инфекции, попала в больницу с судорогами и затруднением дыхания. Есть большая вероятность воспаления мозга, сообщает минздрав республики.

«32-летний врач, получившая вакцину от COVID-19 от Pfizer-BioNTech, госпитализирована в отделение интенсивной терапии после появления кожной сыпи, судорог, снижения мышечной силы и респираторного расстройства», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что реакция была обнаружена в течение получаса после применения препарата.

Предварительный диагноз, который поставили пострадавшей, — энцефаломиелит. На данный момент состояние врача стабилизировалось. Сообщается также, что ранее у нее была аллергия на некоторые лекарства.

Всемирная организация здравоохранения 1 января 2021 года внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использования. Препарат стал первым получившим экстренное подтверждение от ВОЗ с момента начала вспышки год назад, напоминает RT.

В декабре 2020 года во время вакцинации жителей Великобритании у некоторых были выявлены сильные аллергические реакции и другие побочные эффекты — слабость в мышцах и боли в руках. После этого в Швейцарии от прививки Pfizer в доме престарелых скончался 91-летний пациент. Однако власти уверяют, что связи между его гибелью и препаратом нет, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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