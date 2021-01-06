Российские медики получат двойные выплаты после каникул

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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, человек в маске, врачи, люди в масках, медики, коронавирус, ковид
За работу в праздники медперсонал получит удвоенные выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российским медикам, работающим в новогодние праздники с коронавирусными больными, социальные выплаты будут перечислены в двойном размере. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников, получат соцвыплаты в двойном размере уже в январе», — цитирует Мурашко ТАСС. По словам министра, общая сумма аналогичных выплат за декабрь прошлого года составила 21 миллиард рублей, а средства получили около 700 тысяч медицинских работников.

Ввести удвоенные выплаты для медиков, работающих в новогодние праздники, предложил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе заседания Госсовета. По его словам, в эти дни, в связи с пандемией, будет задействовано больше медицинского персонала, а так как оплата их труда в праздники должна проводиться в двойном размере, то и выплаты также должны быть удвоены, подчеркнул он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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