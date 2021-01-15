Артем Дзюба получил положительный тест на коронавирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Футболист, капитан петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заразился коронавирусом. Соответствующая информация появилась на сайте его футбольного клуба.

«Артем Дзюба присоединится к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус», — говорится на сайте ФК «Зенит». Также в команде заболел вратарь клуба Андрей Лунев.

Все остальные игроки «Зенита» продолжают тренировки. В первых зимних сборах клуба примут участие 27 футболистов. На первом этапе сборов команда сыграет против «Риги», «Пахтакора», «Шахтера» и «Урала».

Ранее Дзюбе вернули капитанскую повязку в «Зените» после скандала с появившимся в интернете интимным видео с участием спортсмена. Скандал произошел в конце 2020 года.