Аэропорт Кургана получит имя известного ортопеда Гавриила Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы выбрали имя для аэропорта — авиакомпания Utair отменила все рейсы в Москву — студенты колледжей вернутся за парты — на завод в Катайске пожаловались местные жители. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 18 января — в обзоре URA.RU:

Курганцы выбрали имя аэропорту

Аэропорт Кургана будет носить имя хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова. Большинство участников голосования выбрали именно его. Об этом 15 января URA.RU сообщила областная Общественная палата.

Utair отменила все рейсы до Москвы

Авиакомпания Utair приостановила полеты по маршруту Москва-Курган-Москва до конца марта. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Кургана. Перевозчик не назвал причины отмены.

Студенты переходят на очное обучение

Студенты колледжей и техникумов региона вернутся в учебные заведения. Однако, в Кургане и Шадринске онлайн-обучение сохранится.

Жители Катайска жалуются на местный завод

В Катайске жители недовольны тем, что местное предприятие сжигает на своей территории полиэтиленовые отходы. По этому факту администрация Катайского района готовит обращение в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области для проведения проверки.