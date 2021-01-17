17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

Самое актуальное в Курганской области на 18 января. Аэропорт получил название, жители Катайска жалуются на завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кургана получит имя известного ортопеда Гавриила Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы выбрали имя для аэропорта — авиакомпания Utair отменила все рейсы в Москву — студенты колледжей вернутся за парты — на завод в Катайске пожаловались местные жители. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 18 января — в обзоре URA.RU:

Курганцы выбрали имя аэропорту

  • Аэропорт Кургана будет носить имя хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова. Большинство участников голосования выбрали именно его. Об этом 15 января URA.RU сообщила областная Общественная палата.

Utair отменила все рейсы до Москвы

Студенты переходят на очное обучение

Жители Катайска жалуются на местный завод

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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