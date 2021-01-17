Аэропорт Кургана получит имя известного ортопеда Гавриила Илизарова
Курганцы выбрали имя для аэропорта — авиакомпания Utair отменила все рейсы в Москву — студенты колледжей вернутся за парты — на завод в Катайске пожаловались местные жители. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 18 января — в обзоре URA.RU:
Курганцы выбрали имя аэропорту
- Аэропорт Кургана будет носить имя хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова. Большинство участников голосования выбрали именно его. Об этом 15 января URA.RU сообщила областная Общественная палата.
Utair отменила все рейсы до Москвы
- Авиакомпания Utair приостановила полеты по маршруту Москва-Курган-Москва до конца марта. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Кургана. Перевозчик не назвал причины отмены.
Студенты переходят на очное обучение
- Студенты колледжей и техникумов региона вернутся в учебные заведения. Однако, в Кургане и Шадринске онлайн-обучение сохранится.
Жители Катайска жалуются на местный завод
- В Катайске жители недовольны тем, что местное предприятие сжигает на своей территории полиэтиленовые отходы. По этому факту администрация Катайского района готовит обращение в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области для проведения проверки.
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