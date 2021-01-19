19 января 2021

Экс-игрока «Зенита» Малафеева госпитализируют с поражением легких. «Состояние ухудшилось»

© Служба новостей «URA.RU»
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У Вячеслава Малафеева серьезное поражение легких Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Бывший вратарь санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев будет госпитализирован с коронавирусом. Об этом на своей странице в Instagram сообщила жена спортсмена Екатерина Малафеева.

«Лечу домой. Сейчас мужа будем отправлять в больницу вместе с моим папой. Состояние ухудшилось. К сожалению, даже на УЗИ у Славы показало большое поражение — одно легкое 40%, второе — 65-70%. Поэтому мы решили не медлить и обратились на госпитализацию», — сказала Малафеева.

В следующем посте женщина опубликовала совместный снимок с супругом. По ее словам, сейчас они ждут скорую помощь, а температура тела у спортсмена держится на 38 градусах.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился и капитан петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба. Также в команде заболел вратарь клуба Андрей Лунев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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