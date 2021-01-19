Бывший вратарь санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев будет госпитализирован с коронавирусом. Об этом на своей странице в Instagram сообщила жена спортсмена Екатерина Малафеева.
«Лечу домой. Сейчас мужа будем отправлять в больницу вместе с моим папой. Состояние ухудшилось. К сожалению, даже на УЗИ у Славы показало большое поражение — одно легкое 40%, второе — 65-70%. Поэтому мы решили не медлить и обратились на госпитализацию», — сказала Малафеева.
В следующем посте женщина опубликовала совместный снимок с супругом. По ее словам, сейчас они ждут скорую помощь, а температура тела у спортсмена держится на 38 градусах.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразился и капитан петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба. Также в команде заболел вратарь клуба Андрей Лунев.
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