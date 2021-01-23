23 января 2021

Ученые выявили отличия в смертности от коронавируса у разных рас

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По данным исследователей, азиаты чаще умирают от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У пациентов с коронавирусом из разных этнических групп различается течение болезни. Результаты исследования лондонского университета королевы Марии и фонд Barts Health NHS Trust опубликованы на портале BMJ Open.

Ученые проанализировали данные 1737 пациентов с коронавирусом старше 16 лет, которые были госпитализированы с 1 января по 13 мая 2020 года. 538 больных были азиатами (31%), 340 (20%) чернокожими, 707 (40%) — представителями европеоидной расы. Всего из них умерли 511 пациентов (29%). «Отмечается, что выходцы из Азии в 1,54 раза чаще, а пациенты с темным цветом кожи в 1,8 раза чаще, чем европейцы, попадали в отделение интенсивной терапии и нуждались в инвазивной вентиляции легких», — передает данные исследования РИА «Новости».

Вероятность летального исхода у азиатов оказалась в 1,49 выше, а у чернокожих в 1,3 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи. Риск подключения к аппарату искусственной вентиляции легких у чернокожих и выходцев из Азии оказался на 50-80% выше по сравнению с белыми пациентами. Таким образом, исследование показывает непропорциональное влияние коронавируса на представителей разных этнических групп.

При этом, как выяснили российские ученые, на прививку от коронавируса люди также реагируют по-разному. Результаты у всех оказались разные, пишет «Национальная служба новостей». При этом, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, количество антител, сформированных после перенесенного коронавируса и после вакцинации, практически идентично, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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