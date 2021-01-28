Суд оставил Алексея Навального в СИЗО до 15 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Навального оставили в СИЗО — Лукашенко сравнил протесты в России и Белоруссии — в Кремле высказались о новом расследовании — депутаты Госдумы внесли законопроект об индексации пенсий — ЦИК РФ начинает процедуру ротации. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 28 января — в обзоре URA.RU:

Суд оставил Навального под арестом

Московский областной суд на заседании 28 января отклонил апелляцию блогера Алексея Навального. Он останется в СИЗО №1 «Матросская тишина» до 15 февраля.

В то же время в Кремле объяснили задержания и обыски у сторонников Навального и его близких. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это планомерная работа правоохранительных органов.

По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, правоохранительные органы должны назвать адекватную причину задержания Алексея Навального.

Лукашенко высказался о протестах в России

В России, в отличие от Белоруссии, митинги оппозиции будут проходить в течение долгого времени, а протестующие не будут требовать резкой смены власти. Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко.

Кремль отреагировал на новое расследование Bellingcat

Расследователи Bellingcat, The Insider и Der Spiegel опубликовали новые материалы о гражданах, которые якобы причастны к ряду преступлений по делу Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в Кремле не хотят тратить время» на это ознакомление с этим расследованием.

Лидеры трех партий подписали соглашение

Лидеры партий «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин встретились 28 января в Москве и подписали манифест, куда вошли основные пункты из их программ.

От COVID привьют 68 миллионов человек

Около 68 миллионов человек пройдут вакцинацию от коронавируса российским препаратом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В Госдуму внесли законопроект о повышении пенсий

В Госдуму внесен законопроект об индексации всех пенсий с учетом инфляции. Об этом сообщил один из авторов документа, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Центризбирком начинает подготовку к выборам

В Центризбиркоме России официально началась процедура смены членов комиссии, которые будут работать на выборах в Госдуму. До 15 февраля фракции Госдумы должны направить документы на своих будущих членов ЦИК.

Центробанк заявил о растущей инфляции в регионах

Инфляция в декабре 2020 года была гораздо выше в бедных регионах России, чем в обеспеченных. Такая информация была опубликована Центробанком.

Росстат заявил о рекордном снижении числа россиян

Численность населения в России в 2020 году сократилась более чем на 500 тысяч человек. Такую информацию опубликовал Росстат. Это рекордный показатель с 2005 года.

Севастополь снимает ограничения для туристов

В Севастополе с 1 февраля ослабят режим ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности, будут отменены справки при заселении в гостиницы.

Протестующие атаковали здание Генпрокуратуры Армении

В Баку протестующие пытаются штурмовать здание Генпрокуратуры. Они просят арестовать премьер-министра страны Никола Пашиняна за государственную измену.