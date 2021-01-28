Навального оставили в СИЗО — Лукашенко сравнил протесты в России и Белоруссии — в Кремле высказались о новом расследовании — депутаты Госдумы внесли законопроект об индексации пенсий — ЦИК РФ начинает процедуру ротации. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 28 января — в обзоре URA.RU:
Суд оставил Навального под арестом
- Московский областной суд на заседании 28 января отклонил апелляцию блогера Алексея Навального. Он останется в СИЗО №1 «Матросская тишина» до 15 февраля.
- В то же время в Кремле объяснили задержания и обыски у сторонников Навального и его близких. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это планомерная работа правоохранительных органов.
- По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, правоохранительные органы должны назвать адекватную причину задержания Алексея Навального.
Лукашенко высказался о протестах в России
- В России, в отличие от Белоруссии, митинги оппозиции будут проходить в течение долгого времени, а протестующие не будут требовать резкой смены власти. Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко.
Кремль отреагировал на новое расследование Bellingcat
- Расследователи Bellingcat, The Insider и Der Spiegel опубликовали новые материалы о гражданах, которые якобы причастны к ряду преступлений по делу Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в Кремле не хотят тратить время» на это ознакомление с этим расследованием.
Лидеры трех партий подписали соглашение
- Лидеры партий «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин встретились 28 января в Москве и подписали манифест, куда вошли основные пункты из их программ.
От COVID привьют 68 миллионов человек
- Около 68 миллионов человек пройдут вакцинацию от коронавируса российским препаратом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В Госдуму внесли законопроект о повышении пенсий
- В Госдуму внесен законопроект об индексации всех пенсий с учетом инфляции. Об этом сообщил один из авторов документа, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Центризбирком начинает подготовку к выборам
- В Центризбиркоме России официально началась процедура смены членов комиссии, которые будут работать на выборах в Госдуму. До 15 февраля фракции Госдумы должны направить документы на своих будущих членов ЦИК.
Центробанк заявил о растущей инфляции в регионах
- Инфляция в декабре 2020 года была гораздо выше в бедных регионах России, чем в обеспеченных. Такая информация была опубликована Центробанком.
Росстат заявил о рекордном снижении числа россиян
- Численность населения в России в 2020 году сократилась более чем на 500 тысяч человек. Такую информацию опубликовал Росстат. Это рекордный показатель с 2005 года.
Севастополь снимает ограничения для туристов
- В Севастополе с 1 февраля ослабят режим ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности, будут отменены справки при заселении в гостиницы.
Протестующие атаковали здание Генпрокуратуры Армении
- В Баку протестующие пытаются штурмовать здание Генпрокуратуры. Они просят арестовать премьер-министра страны Никола Пашиняна за государственную измену.
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