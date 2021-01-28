Самое важное в России и в мире на 28 января. Навальный останется в СИЗО, население РФ рекордно сократилось, в Госдуме рассмотрят повышение пенсий

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Суд оставил Алексея Навального в СИЗО до 15 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Навального оставили в СИЗО — Лукашенко сравнил протесты в России и Белоруссии — в Кремле высказались о новом расследовании — депутаты Госдумы внесли законопроект об индексации пенсий — ЦИК РФ начинает процедуру ротации. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 28 января — в обзоре URA.RU:

Суд оставил Навального под арестом

  • Московский областной суд на заседании 28 января отклонил апелляцию блогера Алексея Навального. Он останется в СИЗО №1 «Матросская тишина» до 15 февраля.
  • В то же время в Кремле объяснили задержания и обыски у сторонников Навального и его близких. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это планомерная работа правоохранительных органов.
  • По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, правоохранительные органы должны назвать адекватную причину задержания Алексея Навального.

Лукашенко высказался о протестах в России

  • В России, в отличие от Белоруссии, митинги оппозиции будут проходить в течение долгого времени, а протестующие не будут требовать резкой смены власти. Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко.

Кремль отреагировал на новое расследование Bellingcat

  • Расследователи Bellingcat, The Insider и Der Spiegel опубликовали новые материалы о гражданах, которые якобы причастны к ряду преступлений по делу Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в Кремле не хотят тратить время» на это ознакомление с этим расследованием.

Лидеры трех партий подписали соглашение

  • Лидеры партий «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин встретились 28 января в Москве и подписали манифест, куда вошли основные пункты из их программ.

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В Госдуму внесли законопроект о повышении пенсий

  • В Госдуму внесен законопроект об индексации всех пенсий с учетом инфляции. Об этом сообщил один из авторов документа, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Центризбирком начинает подготовку к выборам

  • В Центризбиркоме России официально началась процедура смены членов комиссии, которые будут работать на выборах в Госдуму. До 15 февраля фракции Госдумы должны направить документы на своих будущих членов ЦИК.

Центробанк заявил о растущей инфляции в регионах

Росстат заявил о рекордном снижении числа россиян

Севастополь снимает ограничения для туристов

  • В Севастополе с 1 февраля ослабят режим ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности, будут отменены справки при заселении в гостиницы.

Протестующие атаковали здание Генпрокуратуры Армении

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