22 октября 2020

Подольская и Пресняков стали родителями во второй раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Подольская родила второго ребенка от Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская и ее супруг, певец Владимир Пресняков стали родителями во второй раз. Об этом исполнители рассказали на своих страницах в Instagram.

«Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — написала Преснякова. Отец ребенка, в свою очередь, опубликовал фотографию из роддома, а в подписи указал имя новорожденного сына.

Первый совместный ребенок у звездной пары появился в июне 2015 года. Тогда они так же опубликовали фото в социальных сетях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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