«Газпром» сворачивает бизнес в одном из регионов Кавказа

«Газпром» хочет отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане. Бизнес в регионе приносит компании только убытки. С соответствующим письмом глава «Газпрома» Алексей Миллер обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Глава „Газпрома“ Алексей Миллер обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением создать в Дагестане единого оператора, отвечающего за реализацию газа и эксплуатацию системы газораспределения, в форме федерального казенного предприятия (ФПК). Таким образом, „Газпром“ хочет уйти от убытков, генерируемых регионом», — передает «
В качестве альтернативы «Газпром» готов подарить государству сети в Дагестане, чтобы затем они были переданы ФКП на праве оперативного управления. Сам «Газпром» готов оставаться только оптовым поставщиком газа в регион через прямой договор между «Газпром межрегионгазом» и ФКП. Топ-менеджер компании отмечает, что просроченная задолженность потребителей перед региональными газовыми компаниями на 1 октября 2020 года составила 14,9 млрд рублей, а резервы по сомнительным долгам — более 9,4 млрд рублей. В пресс-службе правительства РФ уточнили, что предложение «Газпрома» находится на проработке в Минэнерго, Минэкономики, Минфине, ФАС и Росимуществе.
Ранее сообщалось, что министр энергетики России Николай Шульгинов может войти в состав директоров «Газпрома». Также туда предлагается переизбрать председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова, спецпредставителя президента, бывшего вице-премьера Виктора Зубкова, главу Минпромторга Дениса Мантурова. Кроме этого, в качестве кандидатов заявлены вице-премьер РФ Александр Новак и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
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