Глава Минэнерго РФ может войти в совет директоров «Газпрома»

Министр энергетики России Николай Шульгинов может войти в состав директоров «Газпрома». Соответствующее распоряжение размещено на портале правовой информации.
«Помимо Шульгинова в совет директоров от РФ предлагается переизбрать председателя правления „Газпромбанка“ Андрея Акимова, спецпредставителя президента, бывшего вице-премьера Виктора Зубкова, главу Минпромторга Дениса Мантурова» — передает телеканал «360». Также в качестве кандидатов заявлены вице-премьер РФ Александр Новак и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Многие эксперты называют Шульгинова человеком главы «Роснефти», одного из самых влиятельных людей в стране Игоря Сечина. Ранее также говорилось, что глава «Газпрома» Алексей Миллер в скором времени может уйти в отставку. По данным «Незыгаря», на его место претендует руководитель компании «Сибур» Дмитрий Конов.
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