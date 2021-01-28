28 января 2021

Глава Минэнерго РФ может войти в совет директоров «Газпрома»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газпром, зск, завод стабилизации конденсата
В список кандидатов включены шесть человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Министр энергетики России Николай Шульгинов может войти в состав директоров «Газпрома». Соответствующее распоряжение размещено на портале правовой информации.

«Помимо Шульгинова в совет директоров от РФ предлагается переизбрать председателя правления „Газпромбанка“ Андрея Акимова, спецпредставителя президента, бывшего вице-премьера Виктора Зубкова, главу Минпромторга Дениса Мантурова» — передает телеканал «360». Также в качестве кандидатов заявлены вице-премьер РФ Александр Новак и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Многие эксперты называют Шульгинова человеком главы «Роснефти», одного из самых влиятельных людей в стране Игоря Сечина. Ранее также говорилось, что глава «Газпрома» Алексей Миллер в скором времени может уйти в отставку. По данным «Незыгаря», на его место претендует руководитель компании «Сибур» Дмитрий Конов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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