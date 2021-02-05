В России застыло число новых заболевших коронавирусом

За все время пандемии в России выявлено 3 934 606 случаев коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявили 16 688 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19. 4 февраля было зафиксировано 16 714 случаев COVID-19, 3 февраля — 16 474.

«За последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении федерального оперштаба. В то же время выздоровели 23 582 пациентов, умерли 527 человек. Больше всего новых зараженных в Москве (+2 032). На втором месте Санкт-Петербург (+1 463). Третье место — у Московской области (+946).

Среди регионов УрФО больше всего новых случаев обнаружено в Свердловской области — 331. Далее идут Пермский край — 277 заболевших, Челябинская область — 272, ХМАО — 154, Тюменская область — 130, Курганская область — 96, ЯНАО — 59.

За все время пандемии в России выявлено 3 934 606 случаев коронавируса. Также выздоровели 3 413 495 человек, умерли 75 732 зараженных.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что высокие темпы вакцинации от коронавируса могут вернуть Россию к жизни без эпидограничений уже до конца года. А врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что людям, которые в первую волну пандемии переболели коронавирусом в легкой или бессимптомной форме, обязательно надо привиться от COVID-19, пишет «Царьград». Тем временем немецкие журналисты сравнили российскую вакцину с запуском СССР первого спутника, передает «Пятый канал».