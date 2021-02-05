Внук ветерана заявил об угрозах от сторонников Навального

В адрес семьи ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко поступают угрозы от сторонников блогера Алексея Навального. Об этом во время заседания в Бабушкинском суде Москвы заявил его внук Игорь Колесников.
«Мне стали приходить угрозы, меня поджидали возле подъезда. Ваши товарищи слили мои номера, адреса, в какие детские сады ходят мои дети», — цитирует Колесникова ТАСС. При этом молодой человек отметил, что ни сам лично, ни его дедушка не писали заявление на блогера. Навальный в ответ стал кричать на свидетеля и обвинил его в том, что внук участвовал в «фабрикации дела». Однако Колесников отверг все обвинения. Он отметил, что действует из интересов защиты своего дедушки. «Вы вертитесь, как уж на сковородке», — сказал он Навальному.
Навального обвиняют в клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Летом ветеран поучаствовал в съемках ролика в поддержку поправок к Конституции РФ. Навальный прокомментировал ролик, назвав его участников «продажными холуями». Ранее Навальный устроил в суде скандал. По его словам, в квартире ветерана находятся какие-то люди и они, возможно, подсказывают ему, что говорить.
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