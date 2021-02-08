В России появился новый вид мошенничества на дорогах

В России появилась новая схема обмана водителей. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин.
«Аферисты „замечают“ неисправность в автомобиле жертвы и предлагают свою помощь в обмен на деньги», — пишет «Ридус». Евсин объяснил, что недавно сотрудники ЦОДД заметили, как один водитель вынудил остановить водителя женщину за рулем Volkswagen. Он сообщил, что из-под капота машины идет дым и транспортное средство может загореться. После некоторых манипуляций, которые произвел автомобилист, дым действительно пошел, и он убедил женщину, что ей необходимо поменять датчик, который расположен на выходном коллекторе. Мошенник предложил владелице Volkswagen приобрести необходимую деталь у него за семь тысяч рублей.
При виде сотрудников ЦОДД, мужчина скрылся. Евсин сообщил, что сейчас полиция будет разыскивать автомобиль мошенника.
Другие автомобилисты, нарушающие правила парковки, начали получать записки с угрозами. С них требуют перевести деньги на карту, а в случае отказа грозят отправить фото нарушения в ГАИ.
Подписывайтесь на URA.RU в