Блогер Мимимижка рассказал, сколько зарабатывает

Доход блогера составляет от 300 до 800 тысяч рублей в месяц Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Популярный инстаграм-блогер и тиктокер Никита Авдеев, известный в соцсетях как Мимимижка, раскрыл свои заработки. В шоу «Алена, блин!» на Youtube он рассказал, что в месяц получает до 800 тысяч рублей.

«От 300 до 800 тысяч рублей», — привел блогер ежемесячную сумму, отметив, что каждый раз его доходы разные. Основные траты Авдеева — на еду, одежду. С его слов, за обычный обед в ресторане блогер отдает в среднем 2 тысячи, он также иногда платит за друзей.

В интервью блогер также рассказал, что ушел из родительского дома в 15 лет. «Я хотел заниматься блогингом профессионально. Родители, в свою очередь, настаивали на учебе. Как раз в то время у меня появились первые деньги. Я начал зарабатывать 10-15 тысяч рублей», — пояснил он.

Никита Авдеев — стал популярным благодаря коротким танцевальным и смешным видео. На его страницу в Instagram подписано 1,4 млн поклонников, в Tik-Tok — более 5,3 млн.