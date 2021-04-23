23 апреля 2021

Собянин обвинил Украину в кибератаках на Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей, портрет
Число киберпреступлений в Москве выросло на 40% Фото:

Число киберпреступлений в Москве за год выросло на 40%. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на сессии дискуссионного клуба ВШЭ и «Сбера». По его словам, большая часть кибератак осуществляется с территории Украины.

«Сегодня интернет-преступность сосредоточена даже не у нас, а по границе. И сегодня большая часть атак идет с территории Украины, а не из Москвы к москвичам», — передают слова Собянина «Ведомости». Он отметил, что интернет-преступность за последний год в Москве выросла на 40%.

Ранее в компании DeviceLock, которая занимается борьбой с утечками данных, сообщили, что на майские праздники хакеры могут провести масштабную атаку на банковские счета россиян. Уточняется, что специалисты по кибербезопасности зафиксировали объявление о продаже доступа к коммутатору одного из мобильных операторов, с помощью которого хакеры могут перехватывать звонки и смски. По их мнению, доступ попал к покупателю из стран СНГ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...