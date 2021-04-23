Собянин обвинил Украину в кибератаках на Москву

Число киберпреступлений в Москве выросло на 40% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Число киберпреступлений в Москве за год выросло на 40%. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на сессии дискуссионного клуба ВШЭ и «Сбера». По его словам, большая часть кибератак осуществляется с территории Украины.

«Сегодня интернет-преступность сосредоточена даже не у нас, а по границе. И сегодня большая часть атак идет с территории Украины, а не из Москвы к москвичам», — передают слова Собянина «Ведомости». Он отметил, что интернет-преступность за последний год в Москве выросла на 40%.

Ранее в компании DeviceLock, которая занимается борьбой с утечками данных, сообщили, что на майские праздники хакеры могут провести масштабную атаку на банковские счета россиян. Уточняется, что специалисты по кибербезопасности зафиксировали объявление о продаже доступа к коммутатору одного из мобильных операторов, с помощью которого хакеры могут перехватывать звонки и смски. По их мнению, доступ попал к покупателю из стран СНГ.