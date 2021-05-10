В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве

Синоптики допускают возвращение холодов в Москву, но пока будет тепло Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На этой неделе среднесуточная температура воздуха в Москве будет более 8 градусов. Об этом завил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Согласно прогнозам, и в Москве отопление прекращается, потому что есть правило — если среднесуточная температура выше 8 градусов, то отопление можно отключать, а тут будет существенно выше. И 15 градусов будет среднесуточная. Можно уже вполне прекращать отопление», — цитирует эксперта РИА «Новости».

Вильфанд добавил, что возвращение холодов в столицу возможно. Однако он будет кратковременным.

Ранее потепление спрогнозировал и главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Он ожидает, что температура воздуха поднимется в Москве до +20, сообщает Nation News. Аномально высокая температура будет и на Урале. Показатели будут опережать свое климатическое развитие на полтора месяца.