ЦБ намерен ввести новую функцию для родителей

Банк России проконсультируется с Минпросвещения, чтобы ввести функцию родительского контроля за счетами подростков от 14 до 18 лет. С таким предложением к регулятору обратился «Народный фронт».
Общественники в письме к ЦБ заявили, что банки открывают подросткам от 14 до 18 лет счета без согласия родителей. При этом они отказываются предоставлять взрослым информации по операциям подростков, ссылаясь на банковскую тайну, поэтому необходимо ввести родительский контроль.
«После получения позиции министерства Банк России проведет дополнительный анализ и оценит целесообразность издания соответствующих рекомендаций кредитным организациям для формирования надлежащей практики обслуживания таких несовершеннолетних граждан», — ответили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Также регулятор заявил, что законные представители несовершеннолетних имеют право на получение таких данных.
Ранее стало известно, что банки разрешат снимать деньги в банкомате с чужой карты. Для этого нужно будет в мобильном приложении сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его любому человеку и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код.
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