Арзамасова кардинально изменила внешность Фото: Instagram Елизаветы Арзамасовой

Актриса телесериала «Папины дочки», которая играла Галину Сергеевну, 25-летняя Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram фото, на которых она показала кардинальные изменения во внешности. Девушка подстригла каре и стала брюнеткой.

Поклонники актрисы очень удивились ее изменениям. «Галина Сергеевна, ты ли это?», — написал в комментариях den.chik.08. Некоторые пользователи сравнили ее с француженкой. «Вы в таком образе очень похожи на прекрасную француженку из 60-80 годов прошлого столетия», — заявил pavelallex.

Также актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух скоро станут родителями. Об их романе стало известно летом 2020 года, передает телеканал 360. Они поженились в декабре. Супруг старше ее на 22 года.