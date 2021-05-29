29 мая 2021

Звезда «Папиных дочек» кардинально сменила имидж. «Галина Сергеевна, ты ли это?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Арзамасова кардинально изменила внешность Фото:

Актриса телесериала «Папины дочки», которая играла Галину Сергеевну, 25-летняя Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram фото, на которых она показала кардинальные изменения во внешности. Девушка подстригла каре и стала брюнеткой.

Поклонники актрисы очень удивились ее изменениям. «Галина Сергеевна, ты ли это?», — написал в комментариях den.chik.08. Некоторые пользователи сравнили ее с француженкой. «Вы в таком образе очень похожи на прекрасную француженку из 60-80 годов прошлого столетия», — заявил pavelallex.

Также актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух скоро станут родителями. Об их романе стало известно летом 2020 года, передает телеканал 360. Они поженились в декабре. Супруг старше ее на 22 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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