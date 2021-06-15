Стрелков предрек скорое вступление Украины в НАТО

Стрелков считает, что Байден не выполнит обещания, данные Путину Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Как только Вашингтон почувствует нерешительность Москвы, Украину примут в НАТО. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его мнению, президент США Джо Байден обманет российского лидера Владимира Путина, как когда-то американцы обманули главу СССР Михаила Горбачева.

«Нерешительность, слабость Кремля будет использована противником. И убедившись в их слабости и нерешительности, они [США] могут принять Украину в НАТО в какой-то перспективе», — цитирует Стрелкова «Национальная служба новостей».

Он уверен, что на предстоящей встрече двух президентов будет обсуждаться эта тема. По мнению Стрелкова, Байден может дать Путину обещания, но не исполнить их. «По сей день Соединенные Штаты никогда не выполняли те соглашения, которые им невыгодны и которые не могут отстоять их противники. Кремль в течение 30 лет демонстрировал абсолютную неспособность противостоять Соединенным Штатам. Соединенные Штаты регулярно нарушали и будут нарушать все свои обещания […] ничего хорошего я от этой встречи не жду», — подытожил экс-министр обороны ДНР.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Президент России от этих переговоров ждет восстановления личных контактов. В США заявили о готовности обсуждать острые вопросы.