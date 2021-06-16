Кадыров пригрозил антипрививочникам жесткими мерами

Если кампания по вакцинации от коронавируса в Чечне провалится, то ее руководство примет меры. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«Мы должны принять меры, чтобы защитить наше население. Самый верный и, пожалуй, единственный выход — вакцинация. Поэтому я призываю наших жителей проявить сознательность и привиться. Иначе мы вынуждены будем прибегнуть к жестким ограничительным мерам», — цитирует его «Чечня сегодня». Это заявление он сделал на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Ранее Кадыров предложил лечить отказавшихся от вакцинации против коронавируса россиян в больницах последними. А позже журналисты интерпретировали его слова так, что Кадыров оказался антагонистом российского президента Владимира Путина, сообщает телеканал 360.
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