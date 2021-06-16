16 июня 2021

Кадыров пригрозил антипрививочникам жесткими мерами

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров пригрозил ввести в республике карантинные меры, если прививочная кампания провалится Фото:
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Коронавирус COVID-19

Если кампания по вакцинации от коронавируса в Чечне провалится, то ее руководство примет меры. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Мы должны принять меры, чтобы защитить наше население. Самый верный и, пожалуй, единственный выход — вакцинация. Поэтому я призываю наших жителей проявить сознательность и привиться. Иначе мы вынуждены будем прибегнуть к жестким ограничительным мерам», — цитирует его «Чечня сегодня». Это заявление он сделал на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее Кадыров предложил лечить отказавшихся от вакцинации против коронавируса россиян в больницах последними. А позже журналисты интерпретировали его слова так, что Кадыров оказался антагонистом российского президента Владимира Путина, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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