Германия назвала опасность для Европы при отключении РФ от SWIFT

Если Россия будет отключена от платежной системы SWIFT, то экономика Европы может существенно пострадать. Об этом заявил лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага страны Тино Крупалла.
«В конечном итоге это [отключение России от SWIFT] вновь нанесет ущерб европейской экономике», — цитирует РИА «Новости» Крупаллу. По его словам, Германия также понесет ущерб при отключении России от SWIFT. В частности, европейская страна окажется экономически изолированной.
Политик сообщил, что Россия уже ищет способы заменить систему SWIFT. Если стране это удастся, Европа может столкнуться с экономическим кризисом, уверен Крупалла.
Ранее экономисты подчеркивали, что мировая экономика может понести серьезный ущерб в случае введения экономических санкций против России. В том числе вероятен крах системы поставок товаров в мире, считают эксперты.
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