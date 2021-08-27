27 августа 2021

Криштиану Роналду сменил футбольный клуб

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Первое мероприятие после ЧМ на стадионе
Португальский нападающий вернулся в «Манчестер Юнайтед» Фото:

Игрок футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду перешел в клуб «Манчестер Юнайтед». Роналду играл там до перехода в «Реал».

«Добро пожаловать домой, Криштиану», — указано в аккаунте «Манчестер Юнайтед» в социальной сети Twitter. Подробности трансфера официально не раскрываются. Sport24 пишет, что речь идет о сумме в 28 млн евро.

Роналду был в «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы. Вместе с ними футболист становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов УЕФА. После этого Роналду играл в мадридском «Реале», с которым еще четыре раза выиграл Лигу чеммпионов и дважды — Чемпионат Испании. С 2018 года выступал за итальянский клуб «Ювентус», передает RT. С ним он дважды выиграл национальный чемпионат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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