В охваченной лесными пожарами Якутии выпал снег. Об этом сообщили местные жители, опубликовав кадры с погодной аномалией.
«В Усть-Янском улусе выпал снег. Якутянин выложил видео в соцсетях. При этом он отметил, что на дороге скользко», — сообщается в местном паблике «Якутия.24» во «Вконтакте».
Ранее синоптики сообщали, что в некоторых районах республики ночью 29 августа ожидаются заморозки до -2 градусов. А днем в регионе температура поднялась уже до +18 градусов.
Леса Якутии охвачены огнем почти все лето. В настоящее время зафиксировано 23 пожара на площади 241 642 гектара, пишет «Национальная служба новостей». Тушить огонь приезжают активисты из 19 регионов России.
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