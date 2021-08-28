28 августа 2021

В Якутии, где бушуют лесные пожары, выпал снег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Окраины, дома, дороги. Тюмень, снег, зима, дорога
Ночью в Якутии были заморозки, а днем воздух вновь прогрелся до 18 градусов Фото:

В охваченной лесными пожарами Якутии выпал снег. Об этом сообщили местные жители, опубликовав кадры с погодной аномалией.

«В Усть-Янском улусе выпал снег. Якутянин выложил видео в соцсетях. При этом он отметил, что на дороге скользко», — сообщается в местном паблике «Якутия.24» во «Вконтакте».

Ранее синоптики сообщали, что в некоторых районах республики ночью 29 августа ожидаются заморозки до -2 градусов. А днем в регионе температура поднялась уже до +18 градусов.

Леса Якутии охвачены огнем почти все лето. В настоящее время зафиксировано 23 пожара на площади 241 642 гектара, пишет «Национальная служба новостей». Тушить огонь приезжают активисты из 19 регионов России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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