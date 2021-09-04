Владимир Зеленский побывал в США Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский представил в США проекты по улучшению Украины, туда вошло исследование Луны и разработка биотоплива. URA.RU собрало основную информацию.

На Украине планируют производить биотопливо второго поколения, в том числе биодизеля, с последующим экспортом в ЕС и потребления на Украине, сообщил в своем telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Также возможно строительство сети установок для производства биогаза, биометана и электроэнергии из биомассы.

Предлагается производить на Украине титановую продукцию, апатиты и редкоземельные элементы для стран-партнеров НАТО.

Украина может участвовать в программе по исследованию Луны Artemis и в программе НАСА по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс.

Планируется обустройство подземных хранилищ газа Нафтогаза для хранения углерода.

В планах есть усиление возможностей Украины и США в сфере кибербезопасности и создание «Американо-украинского киберальянса».

На Украине также предлагают построить дата-центры с облачными сервисами от корпораций Amazon — AWS, Microsoft Azure, Alphabet — Google Cloud.

Предполагается строительство Киевской обходной дороги, привлечение инвестиций в строительство шести новых секций дорог общей протяженностью 150 километров, более 20 транспортных развязок и нового моста через Днепр.