Зеленский представил США план по трансформации Украины. Главное

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский побывал в США Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский представил в США проекты по улучшению Украины, туда вошло исследование Луны и разработка биотоплива. URA.RU собрало основную информацию.

  • На Украине планируют производить биотопливо второго поколения, в том числе биодизеля, с последующим экспортом в ЕС и потребления на Украине, сообщил в своем telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
  • Также возможно строительство сети установок для производства биогаза, биометана и электроэнергии из биомассы.
  • Предлагается производить на Украине титановую продукцию, апатиты и редкоземельные элементы для стран-партнеров НАТО.
  • Украина может участвовать в программе по исследованию Луны Artemis и в программе НАСА по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс.
  • Планируется обустройство подземных хранилищ газа Нафтогаза для хранения углерода.
  • В планах есть усиление возможностей Украины и США в сфере кибербезопасности и создание «Американо-украинского киберальянса».
  • На Украине также предлагают построить дата-центры с облачными сервисами от корпораций Amazon — AWS, Microsoft Azure, Alphabet — Google Cloud.
  • Предполагается строительство Киевской обходной дороги, привлечение инвестиций в строительство шести новых секций дорог общей протяженностью 150 километров, более 20 транспортных развязок и нового моста через Днепр.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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