Лейтенант Девятов вывел раненых сослуживцев из окружения ВСУ в Кременских лесах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пятеро российских бойцов сдержали натиск противника
Пятеро российских бойцов сдержали натиск противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Младший лейтенант Максим Девятов и его группа совершили невозможное — прорвали укрепленную оборону ВСУ в Кременских лесах, проявив беспрецедентное мужество в критической ситуации. За этот подвиг Девятову присвоено звание Героя России,  сообщает газета «Красная звезда».

«Бой развернулся ранним утром, когда Девятов и его напарник, возвращаясь с задания, получили сигнал по радиосвязи о том, что их группа попала в окружение. Несмотря на смертельную опасность, бойцы немедленно развернулись и бросились на выручку товарищам», — пишет «Красная звезда», ссылаясь на подробности боя, рассказанные Девятовым.

Ситуация казалась безнадежной: большинство солдат получили ранения, и лишь пятеро, включая Девятова, могли продолжать бой. Противник превосходил их числом, но российские военные несколько часов удерживали позицию, отражая атаки.

«Это был бой на выносливость. Противник устал, и его атака задохнулась», — рассказал Девятов. За мужество и отвагу, проявленную в Кременских лесах, ему присвоено звание Героя России.

Эта история стала еще одним подтверждением несгибаемой воли российских бойцов, способных побеждать даже в самых отчаянных обстоятельствах. Подвиг Девятова и его товарищей войдет в летопись героизма российских вооруженных сил.

Ранее звание Героя России было присвоено сержанту Радиславу Хугаеву, который в 2022 году погиб в бою под Мариуполем, спасая своих товарищей из засады. Как и Девятов, Хугаев проявил мужество и самоотверженность, что стало основанием для вручения ему высшей государственной награды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Младший лейтенант Максим Девятов и его группа совершили невозможное — прорвали укрепленную оборону ВСУ в Кременских лесах, проявив беспрецедентное мужество в критической ситуации. За этот подвиг Девятову присвоено звание Героя России,  сообщает газета «Красная звезда». «Бой развернулся ранним утром, когда Девятов и его напарник, возвращаясь с задания, получили сигнал по радиосвязи о том, что их группа попала в окружение. Несмотря на смертельную опасность, бойцы немедленно развернулись и бросились на выручку товарищам», — пишет «Красная звезда», ссылаясь на подробности боя, рассказанные Девятовым. Ситуация казалась безнадежной: большинство солдат получили ранения, и лишь пятеро, включая Девятова, могли продолжать бой. Противник превосходил их числом, но российские военные несколько часов удерживали позицию, отражая атаки. «Это был бой на выносливость. Противник устал, и его атака задохнулась», — рассказал Девятов. За мужество и отвагу, проявленную в Кременских лесах, ему присвоено звание Героя России. Эта история стала еще одним подтверждением несгибаемой воли российских бойцов, способных побеждать даже в самых отчаянных обстоятельствах. Подвиг Девятова и его товарищей войдет в летопись героизма российских вооруженных сил. Ранее звание Героя России было присвоено сержанту Радиславу Хугаеву, который в 2022 году погиб в бою под Мариуполем, спасая своих товарищей из засады. Как и Девятов, Хугаев проявил мужество и самоотверженность, что стало основанием для вручения ему высшей государственной награды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...