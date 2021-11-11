В России от коронавируса скончались 1 237 человек

Всего за сутки выявлено болеет тысячи новых случаев заражения Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России останется напряженной. За сутки от болезни скончалось 1 237 человек. Днем ранее — 1 239 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 40 759 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 237 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 156 человек», — сообщается на официальном сайте организации.

Днем ранее из-за болезни умерло 1239 пациентов. Это стало новым рекордом смертности в РФ.

При этом ранее сообщалось, что темпы заболеваемости COVID снижаются. В РФ за четыре предыдущих дня количество заражений не превышало 39 тысяч 400 человек.

Ученые нашли универсальное антитело от восьми штаммов COVID-19. DH1047 показал себя как самый эффективный в борьбе со множеством мутаций и видов коронавируса, уточняет Vse42.Ru. Оно связываться с вирусными клетками и предотвращает их репликацию и заражение человека, пишет MK.RU .