Минфин освободит россиян с детьми от уплаты важного налога

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Для освобождения от уплаты НДФЛ должны соблюдаться сразу 5 условий Фото:

Минфин разработал список из пяти правил, позволяющих не платить подоходный налог с продажи недвижимости. Льготой могут воспользоваться семьи с двумя и более детьми, которые продают свое жилье с целью приобрести новое, с большей площадью.

Продать без уплаты НДФЛ можно комнату, квартиру, жилой дом, часть квартиры или дома независимо от срока владения объектом. В соответствии с документом, находящимся в распоряжении РБК, сделать это можно при одновременном выполнении пяти условий:

  • Налогоплательщик или супруг налогоплательщика являются родителями двух или более детей несовершеннолетнего возраста (или детей до 24 лет в случае, если они обучаются очно);
  • Приобретение новой недвижимости происходит в тот же календарный год, что и продажа старой, или не позднее 30 апреля следующего года; если заключался договор долевого участия в строительстве, по нему должна пройти полная оплата;
  • Площадь приобретаемой недвижимости больше площади продаваемого жилья;
  • Кадастровая стоимость продаваемого объекта не превышает 50 млн руб.;
  • Ни у налогоплательщика, ни у его детей нет в собственности другого жилого объекта, площадь которого больше 50% площади приобретаемой недвижимости.

Инициатором подобной льготы выступил президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» в июле 2021 года. Поправки должны вступить в силу с даты официального опубликования федерального закона. Они вступят в силу с начала налогового периода 2021 года, сообщает РБК.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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