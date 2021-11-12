Минфин освободит россиян с детьми от уплаты важного налога

Для освобождения от уплаты НДФЛ должны соблюдаться сразу 5 условий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Минфин разработал список из пяти правил, позволяющих не платить подоходный налог с продажи недвижимости. Льготой могут воспользоваться семьи с двумя и более детьми, которые продают свое жилье с целью приобрести новое, с большей площадью.

Продать без уплаты НДФЛ можно комнату, квартиру, жилой дом, часть квартиры или дома независимо от срока владения объектом. В соответствии с документом, находящимся в распоряжении РБК, сделать это можно при одновременном выполнении пяти условий:

Налогоплательщик или супруг налогоплательщика являются родителями двух или более детей несовершеннолетнего возраста (или детей до 24 лет в случае, если они обучаются очно);

Приобретение новой недвижимости происходит в тот же календарный год, что и продажа старой, или не позднее 30 апреля следующего года; если заключался договор долевого участия в строительстве, по нему должна пройти полная оплата;

Площадь приобретаемой недвижимости больше площади продаваемого жилья;

Кадастровая стоимость продаваемого объекта не превышает 50 млн руб.;

Ни у налогоплательщика, ни у его детей нет в собственности другого жилого объекта, площадь которого больше 50% площади приобретаемой недвижимости.

Инициатором подобной льготы выступил президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» в июле 2021 года. Поправки должны вступить в силу с даты официального опубликования федерального закона. Они вступят в силу с начала налогового периода 2021 года, сообщает РБК.