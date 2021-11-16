АТОР: в Россию стало приезжать в 24 раза меньше туристов

За время пандемии поток иностранцев, приезжающих в Россию сократился, сообщает АТОР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За 9 месяцев 2021 года поток иностранных туристов в Россию сократился в 24 раза. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на данные ФСБ РФ.

«Иностранные граждане совершили 8,8 млн визитов в Россию в период с января по сентябрь 2021 года, свидетельствует статистика Пограничной службы ФСБ России за три квартала. Из них туристические цели визита задекларировали 175,8 тысячи раз. Общий въездной поток сократился почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом докризисного 2019 года, а туристический — как минимум в 24 раза», — пишет АТОР.

Лидерами по числу туристов, приезжающих в Россию, стали Куба (44,4 тыс. визитов), Германия (25,9 тыс. визитов), ОАЭ (18 тыс. визитов), Турция (15 тыс. визитов) и Индия (10,6 тыс. визитов). Отмечается, однако, что с Кубы люди прибывают в основном с целью транзита, также приезжают студенты и их родители, указывая цель приезда как туристическую. Поэтому есть статистическая погрешность, информирует АТОР.

Ранее сообщалось, что туры в Египет подешевели на 50%. Это произошло после запуска чартерных рейсов стоимость на туры, заявила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По словам эксперта, на данный момент Египет лидирует по продажам туров среди зарубежных направлений. Следом идут Турция, Доминикана, Куба и ОАЭ.