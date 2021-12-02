В Подмосковье мошенники лишают пенсионеров «похоронных» денег

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Празднование 9 мая. Челябинск, платок, плачет
Пенсионеры страдают от мошенников Фото:

В России появилась новая мошенническая схема. Незнакомая девушка представляется сотрудницей ремонтного управления, обманывает пенсионеров и берет у них деньги. Такой информацией поделилась женщина из города Кашира (Московская область), родственница которой разговаривала с мошенницей.

«Нашей бабушке она предложила ремонт канализации в квартире за 30 тысяч рублей со скидкой. Я позвонила в управляющую компанию, там подтвердили, что это мошенники», — поделилась женщина, ее слова приводит «Подмосковье сегодня».

Само мошенничество в том, что девушка предложила оплатить работу, которую даже не начала делать. «Ну, пенсионеры же откладывают себе на смерть. Вы оттуда возьмите», — передает слова аферистки внучка пострадавшей.

Помимо этого, мошенница предложила выписать квитанцию, которую нужно оплатить. Инцидент закончился тем, что бабушка не отдала деньги.

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В России появилась новая мошенническая схема. Незнакомая девушка представляется сотрудницей ремонтного управления, обманывает пенсионеров и берет у них деньги. Такой информацией поделилась женщина из города Кашира (Московская область), родственница которой разговаривала с мошенницей. «Нашей бабушке она предложила ремонт канализации в квартире за 30 тысяч рублей со скидкой. Я позвонила в управляющую компанию, там подтвердили, что это мошенники», — поделилась женщина, ее слова приводит «Подмосковье сегодня». Само мошенничество в том, что девушка предложила оплатить работу, которую даже не начала делать. «Ну, пенсионеры же откладывают себе на смерть. Вы оттуда возьмите», — передает слова аферистки внучка пострадавшей. Помимо этого, мошенница предложила выписать квитанцию, которую нужно оплатить. Инцидент закончился тем, что бабушка не отдала деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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