В Подмосковье мошенники лишают пенсионеров «похоронных» денег

В России появилась новая мошенническая схема. Незнакомая девушка представляется сотрудницей ремонтного управления, обманывает пенсионеров и берет у них деньги. Такой информацией поделилась женщина из города Кашира (Московская область), родственница которой разговаривала с мошенницей.
«Нашей бабушке она предложила ремонт канализации в квартире за 30 тысяч рублей со скидкой. Я позвонила в управляющую компанию, там подтвердили, что это мошенники», — поделилась женщина, ее слова приводит «Подмосковье сегодня».
Само мошенничество в том, что девушка предложила оплатить работу, которую даже не начала делать. «Ну, пенсионеры же откладывают себе на смерть. Вы оттуда возьмите», — передает слова аферистки внучка пострадавшей.
Помимо этого, мошенница предложила выписать квитанцию, которую нужно оплатить. Инцидент закончился тем, что бабушка не отдала деньги.
В России появилась новая мошенническая схема. Незнакомая девушка представляется сотрудницей ремонтного управления, обманывает пенсионеров и берет у них деньги. Такой информацией поделилась женщина из города Кашира (Московская область), родственница которой разговаривала с мошенницей. «Нашей бабушке она предложила ремонт канализации в квартире за 30 тысяч рублей со скидкой. Я позвонила в управляющую компанию, там подтвердили, что это мошенники», — поделилась женщина, ее слова приводит «Подмосковье сегодня». Само мошенничество в том, что девушка предложила оплатить работу, которую даже не начала делать. «Ну, пенсионеры же откладывают себе на смерть. Вы оттуда возьмите», — передает слова аферистки внучка пострадавшей. Помимо этого, мошенница предложила выписать квитанцию, которую нужно оплатить. Инцидент закончился тем, что бабушка не отдала деньги.