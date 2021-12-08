Bloomberg: Путин победил на переговорах с Байденом

Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи Официальный сайт президента России kremlin.ru

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена стали локальной победой российского лидера. Путин в очередной раз заставил США догадываться о своих намерениях.

«Еще одна победа для российского лидера, который специально заставляет Америку догадываться о своих намерениях. После личной встречи в июне и трех телефонных звонков с января Путин закрепил за собой статус силы, чьи желания необходимо учитывать, поскольку администрация Байдена стремится укрепить свои союзы с европейскими странами и Украиной», — пишет американское издание Bloomberg.

Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры 7 декабря. В ходе переговоров президенты обсудили ситуацию на Украине, работу дипломатов, и киберпреступность, пишет RT. Путин выразил беспокойство по поводу попыток НАТО освоить украинскую территорию, сообщает телеканал 360.