Bloomberg: Путин победил на переговорах с Байденом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена стали локальной победой российского лидера. Путин в очередной раз заставил США догадываться о своих намерениях.

«Еще одна победа для российского лидера, который специально заставляет Америку догадываться о своих намерениях. После личной встречи в июне и трех телефонных звонков с января Путин закрепил за собой статус силы, чьи желания необходимо учитывать, поскольку администрация Байдена стремится укрепить свои союзы с европейскими странами и Украиной», — пишет американское издание Bloomberg.

Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры 7 декабря. В ходе переговоров президенты обсудили ситуацию на Украине, работу дипломатов, и киберпреступность, пишет RT. Путин выразил беспокойство по поводу попыток НАТО освоить украинскую территорию, сообщает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена стали локальной победой российского лидера. Путин в очередной раз заставил США догадываться о своих намерениях. «Еще одна победа для российского лидера, который специально заставляет Америку догадываться о своих намерениях. После личной встречи в июне и трех телефонных звонков с января Путин закрепил за собой статус силы, чьи желания необходимо учитывать, поскольку администрация Байдена стремится укрепить свои союзы с европейскими странами и Украиной», — пишет американское издание Bloomberg. Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры 7 декабря. В ходе переговоров президенты обсудили ситуацию на Украине, работу дипломатов, и киберпреступность, пишет RT. Путин выразил беспокойство по поводу попыток НАТО освоить украинскую территорию, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...