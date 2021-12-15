Помощник Ельцина предложил провести новую перестройку

После всех потрясений прошлого Россия нуждается в фундаментальных реформах и изменениях. Об этом заявил помощник первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев.
«Россия, как всякая страна, которая прошла такие потрясения, такие фундаментальные реформы, нуждается в изменениях и улучшениях. Изменения точно будут происходить. Они могут быть медленные, но изменения все равно случатся, потому что невозможно идти отдельно от всего цивилизованного мира, мы все равно часть его», — сказал Юмашев в разговоре с ТАСС.
Ранее бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что в России может произойти социальный взрыв. Это связано с либеральными экспериментами во внутренней политики. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев также заявил, что убежден в «исторической правоте» перестройки.
После всех потрясений прошлого Россия нуждается в фундаментальных реформах и изменениях. Об этом заявил помощник первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев. «Россия, как всякая страна, которая прошла такие потрясения, такие фундаментальные реформы, нуждается в изменениях и улучшениях. Изменения точно будут происходить. Они могут быть медленные, но изменения все равно случатся, потому что невозможно идти отдельно от всего цивилизованного мира, мы все равно часть его», — сказал Юмашев в разговоре с ТАСС. Ранее бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что в России может произойти социальный взрыв. Это связано с либеральными экспериментами во внутренней политики. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев также заявил, что убежден в «исторической правоте» перестройки.