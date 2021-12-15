Помощник Ельцина предложил провести новую перестройку

15 декабря 2021 в 21:36 Размер текста - 17 +

Россия нуждается в фундаментальных реформах, считает Валентин Юмашев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После всех потрясений прошлого Россия нуждается в фундаментальных реформах и изменениях. Об этом заявил помощник первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев. «Россия, как всякая страна, которая прошла такие потрясения, такие фундаментальные реформы, нуждается в изменениях и улучшениях. Изменения точно будут происходить. Они могут быть медленные, но изменения все равно случатся, потому что невозможно идти отдельно от всего цивилизованного мира, мы все равно часть его», — сказал Юмашев в разговоре с ТАСС. Ранее бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что в России может произойти социальный взрыв. Это связано с либеральными экспериментами во внутренней политики. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев также заявил, что убежден в «исторической правоте» перестройки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После всех потрясений прошлого Россия нуждается в фундаментальных реформах и изменениях. Об этом заявил помощник первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев. «Россия, как всякая страна, которая прошла такие потрясения, такие фундаментальные реформы, нуждается в изменениях и улучшениях. Изменения точно будут происходить. Они могут быть медленные, но изменения все равно случатся, потому что невозможно идти отдельно от всего цивилизованного мира, мы все равно часть его», — сказал Юмашев в разговоре с ТАСС. Ранее бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что в России может произойти социальный взрыв. Это связано с либеральными экспериментами во внутренней политики. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев также заявил, что убежден в «исторической правоте» перестройки.