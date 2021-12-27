Аналитик предупредил россиян о новом витке инфляции

28 декабря 2021 в 07:26 Размер текста - 17 +

В худшем случае инфляция может достичь 12%, считает Николай Переславский Фото: Владимир Андреев © URA.RU В первых кварталах 2022 года в России инфляция будет не меньше, чем в конце 2021 года, а в худшем случае достигнет 12%. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. «Однозначно можно говорить о том, что в первом квартале следующего года инфляция будет высокой, как минимум на уровнях конца текущего года Если же будут введены новые санкции, пандемия получит новый виток развития после „Омикрона“, а напряженность между ЕС и Россией достигнет точки невозврата, то мы можем увидеть и 10%, и 12%. Пока что более реальным видится смешанный сценарий, при котором рост цен за год будет в районе 8%», — сказал Переславский в разговоре с изданием «Прайм». Экономист отметил, что инфляция не войдет в границы 4%, как обещали в Центробанке РФ. По словам Переславского, причины для роста инфляции в России исключительно внешние. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция будет в два раза выше ожидаемой. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что причина инфляции в нарушении другими странами макроэкономических параметров, пишет телеканал 360. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, правительство занимается работой по возвращению инфляции к запланированным показателям, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В первых кварталах 2022 года в России инфляция будет не меньше, чем в конце 2021 года, а в худшем случае достигнет 12%. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. «Однозначно можно говорить о том, что в первом квартале следующего года инфляция будет высокой, как минимум на уровнях конца текущего года Если же будут введены новые санкции, пандемия получит новый виток развития после „Омикрона“, а напряженность между ЕС и Россией достигнет точки невозврата, то мы можем увидеть и 10%, и 12%. Пока что более реальным видится смешанный сценарий, при котором рост цен за год будет в районе 8%», — сказал Переславский в разговоре с изданием «Прайм». Экономист отметил, что инфляция не войдет в границы 4%, как обещали в Центробанке РФ. По словам Переславского, причины для роста инфляции в России исключительно внешние. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция будет в два раза выше ожидаемой. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что причина инфляции в нарушении другими странами макроэкономических параметров, пишет телеканал 360. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, правительство занимается работой по возвращению инфляции к запланированным показателям, сообщает «Национальная служба новостей».