Путин подписал закон об отмене противоречащих судебных решений

31 декабря 2021 в 01:03 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин подписал новый закон о противоречащих судебных решениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России появится возможность отменить судебное решение, которое основывалось на противоречащих Конституции положениях. Соответствующий документ подписал российский президент Владимир Путин. Судебные решения, основанные на противоречащих Конституции РФ положениях или же неверно передающие суть основного закона страны, могут быть отменены. Информация о новых основаниях для пересмотра судебных решений опубликована в документе, который выложен на официальном портале правовой безопасности. Согласно данным, решение о противоречии судебного постановления будет выносить Конституционный суд РФ. Нововведения будут распространяться на судебные решения, которые не исполнены или не исполнены полностью. В Конституцию РФ предложили добавить положение, согласно которому россиянам положено бесплатное высшее образование. Депутат Госдумы Сергей Миронов отметил, что согласно исследованию Высшей школы экономики, более трети российских семей не имеют возможности дать хорошее университетское образование детям за неимением средств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России появится возможность отменить судебное решение, которое основывалось на противоречащих Конституции положениях. Соответствующий документ подписал российский президент Владимир Путин. Судебные решения, основанные на противоречащих Конституции РФ положениях или же неверно передающие суть основного закона страны, могут быть отменены. Информация о новых основаниях для пересмотра судебных решений опубликована в документе, который выложен на официальном портале правовой безопасности. Согласно данным, решение о противоречии судебного постановления будет выносить Конституционный суд РФ. Нововведения будут распространяться на судебные решения, которые не исполнены или не исполнены полностью. В Конституцию РФ предложили добавить положение, согласно которому россиянам положено бесплатное высшее образование. Депутат Госдумы Сергей Миронов отметил, что согласно исследованию Высшей школы экономики, более трети российских семей не имеют возможности дать хорошее университетское образование детям за неимением средств.