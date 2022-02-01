В МИД Украины забеспокоились, что армия РФ останется у границ

01 февраля 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не доверяет словам РФ об отводе российских войск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Киеву необходима детальная информация об отводе в России части войск Западного военного округа (ЗВО) от границы с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что «недоверие к словам и действиям РФ сохраняется». Ранее в Минобороны России сообщили, что войска и авиация Западного военного округа возвращаются в места базирования после проверки боеготовности. Кулеба потребовал более детальной информации по этому поводу. «Я бы ни преувеличивал, ни приуменьшал этого объявления. Надо иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло, и только после этого можно будет делать выводы. В целом, на данный момент недоверие к действиям, словам России сохраняется», — приводит «Интерфакс-Украина» слова министра во время онлайн-брифинга. При этом Кулеба подчеркнул, что любое заявление Москвы об отводе войск является позитивным сигналом. Однако на ситуацию нужно «смотреть комплексно», заключил министр. Последние недели США и НАТО заявляет об угрозе «вторжения» России в Украину. Американский президент Джо Байден пригрозил Москве «невиданными санкциями» в случае военного конфликта с Киевом. Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления о якобы подготовке России к вторжению построены на панике, пишет Life . А российский постпред при ООН Василий Небензя назвал риторику иностранных коллег касательно РФ и Украины провокационной, уточняет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Киеву необходима детальная информация об отводе в России части войск Западного военного округа (ЗВО) от границы с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что «недоверие к словам и действиям РФ сохраняется». Ранее в Минобороны России сообщили, что войска и авиация Западного военного округа возвращаются в места базирования после проверки боеготовности. Кулеба потребовал более детальной информации по этому поводу. «Я бы ни преувеличивал, ни приуменьшал этого объявления. Надо иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло, и только после этого можно будет делать выводы. В целом, на данный момент недоверие к действиям, словам России сохраняется», — приводит «Интерфакс-Украина» слова министра во время онлайн-брифинга. При этом Кулеба подчеркнул, что любое заявление Москвы об отводе войск является позитивным сигналом. Однако на ситуацию нужно «смотреть комплексно», заключил министр. Последние недели США и НАТО заявляет об угрозе «вторжения» России в Украину. Американский президент Джо Байден пригрозил Москве «невиданными санкциями» в случае военного конфликта с Киевом. Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления о якобы подготовке России к вторжению построены на панике, пишет Life. А российский постпред при ООН Василий Небензя назвал риторику иностранных коллег касательно РФ и Украины провокационной, уточняет RT.